Voetballen zonder publiek is niet leuk, maar deze club moet bijna 1.500 kilometer van huis spelen door coronacrisis

Op 4 juni gaat de voetbalcompetitie in Portugal opnieuw van start. Er zijn nog tien wedstrijden te spelen in de Liga NOS. Daarbij zal CD Santa Clara geen enkele keer in het eigen stadion spelen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het seizoen eind mei te hervatten, maar deze week werd ervoor gekozen dat een week later te doen om de stadions beter te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen die gelden vanwege het coronavirus. Toeschouwers zijn in Portugal voorlopig niet welkom.

Ook Santa Clara mag dus geen volk ontvangen in het Estádio de São Miguel. Maar terwijl nogal wat clubs klagen over een “verlies aan thuisvoordeel”, is de situatie bij de Portugese nummer negen wel héél bijzonder. Santa Clara speelt namelijk zijn thuismatchen in Ponta Delgada, de hoofdstad van de Portugese Azoren. Iedereen die er landt - ook bezoekende voetballers dus - moet er eerst veertien dagen in quarantaine. Dat zou een normale herstart van de competitie danig in de weg staan.

Er is daarom beslist dat Santa Clara zijn resterende vijf thuiswedstrijden op het trainingscomplex van de Portugese voetbalbond in Lissabon zal afwerken. Precies 1.445 kilometer van huis dus. “Waar we ook spelen, we dragen de mensen van de Azoren altijd in ons hart en de vlag op onze borst”, aldus de club. “Deze beslissing werd genomen in het belang van de publieke gezondheid van de Azoren.”

Foto: Google Maps

De competitie in Portugal werd in maart stilgelegd. Met nog tien wedstrijden te gaan, heeft koploper FC Porto één punt meer dan titelverdediger Benfica. Beide clubs spelen ook tegen elkaar in de finale van de Portugese beker.