De frietstraat van Lanaken: vijf frituren op een kluitje en niemand klaagt dat het er te veel zijn

Wij Vlamingen zijn een volk van frieteters. Het ultieme bewijs daarvan vind je in Lanaken, pareltje in Zuidoost-Limburg. Daar hebben ze straks vijf frituren. In één straat. Zelfs frituristenbond Navefri kijkt er vreemd van op. Maar in Lanaken vinden ze dat niet ongewoon. “Iedereen weet: als je een frietje wil steken, dan ga je naar de Bessemer.”