Drie vrouwen komen Johnny Depp redden van de tabloids

In Londen is woensdag het eerste schot afgevuurd van wat een explosieve rechtszaak mét sterrenstatus moet worden. Acteur Johnny Depp eist 45 miljoen euro van The sun, omdat de tabloid hem een ‘vrouwenbeul’ noemde die zijn ex Amber Heard mishandelde. Maar in de voorbereidende zittingen verklaarden twee andere sterren hem zowat heilig. Winona Ryder en Vanessa Paradis, nog twee exen, lieten een brief voorlezen waarin ze schrijven nooit te geloven dat Depp een vrouwenmishandelaar is. Maar het is vooral een derde vrouw die de krant onderuit moet halen: Kate James, de assistente van Heard.