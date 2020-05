Veertienjarige jongen in Heusden-Zolder vlucht met auto van vader voor politie weg

Heusden-Zolder - De lokale politie van Heusden-Zolder heeft woensdag de achtervolging moeten inzetten op een Volkswagen Passat, met achter het stuur een veertienjarige jongen. De jongen had zonder diens medeweten de auto van de vader genomen. De veertienjarige moet bij de jeugdrechter verschijnen. De Volkswagen Passat is in beslag genomen. Dat maakte politie Heusden-Zolder donderdag bekend.

De verkeersdienst had al bij controles zes boetes uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel, eentje voor het niet gebruiken van een kinderzitje en een pv voor het sturen met een voertuig met buitenlandse nummerplaten. Alles verliep rustig totdat de witte Volkswagen Passat opdook die door de agent werd aangemaand om te stoppen op de Koolmijnlaan ter hoogte van de rotonde met de Langstraat. Vlak voor de agent gaf de bestuurder echter gas bij en vloog het voertuig rakelings langs de agent die nog net op tijd kon wegspringen. Er ontstond een achtervolging die ongeveer een viertal kilometer duurde.

Niet ingeschreven, gekeurd of verzekerd

Om het vluchtend voertuig bij te houden moest de ploeg snelheden halen tot 130 kilometer per uur waar 70 de maximumsnelheid bedroeg. Ze reden over de Stationsstraat en de Mommestraat. Even verderop in deze straat zag de bestuurder zich genoodzaakt te stoppen omdat hij de politieploeg niet kon afschudden. Tijdens deze vlucht was de bestuurder tegen 100 kilometer per uur door een as-verschuiving gereden, waar werkende gemeentearbeiders ei zo na geraakt werden.

Bij controle bleek dat de wagen niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd was. De bestuurder beschikte gezien zijn leeftijd van veertien ook niet over een rijbewijs. Hij had zonder diens medeweten de wagen van zijn vader genomen en de nummerplaten van een camionette van zijn moeder eraan opgehangen om een ritje te gaan maken. De tiener was een bekende bij politie en gerecht. Het voertuig werd voorlopig in beslag genomen.