Zoektocht naar verdwenen omgekomen surfer in Scheveningen gestopt

De zoektocht van de Nederlandse Defensie naar de stoffelijke resten van het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen heeft donderdag niets opgeleverd en is aan het eind van de middag gestaakt. Er zal niet meer actief naar het lichaam worden gezocht, liet een woordvoerder van de Koninklijke Marine weten.

Er was gezocht in de buurt van de haven en het havenhoofd waar de surfer maandagavond voor het laatst werd gezien. De Nederlandse marine zette donderdag een soort duikboot met sonar in om de bodem af te speuren. Ook werd een helikopter ingezet om het schuim op het water weg te blazen. Defensie zal niet verder zoeken naar de surfer. Het lichaam is waarschijnlijk door de stroming meegenomen, aldus een woordvoerder.

Het stoffelijk overschot van de 23-jarige man uit Delft werd dinsdag wel gezien, maar toen werd geprobeerd het lichaam te bergen, was het weggedreven.

Bij het surfdrama maandagavond zijn vijf mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag, die maandagavond bezweken aan hun verwondingen toen ze naar het vasteland waren gehaald. De andere slachtoffers werden dinsdag gevonden. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn toen geborgen.