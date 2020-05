Papa van Axel Witsel maakt zich zorgen over herstart Bundesliga: “Als vader is het absoluut zorgwekkend”

Thierry Witsel is ongerust. De vader van Rode Duivel Axel Witsel stelt zich vragen bij de herstart van de Bundesliga, komend weekend.

De Bundesliga is aan de 26e speeldag aanbeland. Met nog negen speeldagen te gaan staat Dortmund op de tweede plaats, op vier eenheden van leider Bayern, maar ook met een voorsprong van amper één punt op nummer drie RB Leipzig. Met Mönchengladbach op twee punten van Dortmund op de vierde plaats en Bayer Leverkusen daaronder met één punt minder, liggen de teams voor de top vijf min of meer vast. Daarna gaapt er een kloof van tien punten met nummer zes Schalke.

Foto: Bernd Thissen/dpa

Witsel mist de derby van zaterdag tegen Benito Raman en Schalke 04, maar papa Thierry zit met kopzorgen over voetballen in coronatijden.

“Als vader is het absoluut zorgwekkend”, zegt hij aan VTM Nieuws. “Er is beslist om de competitie af te werken. Dus elke keer als Axel ons vertelt dat er een test is afgenomen, zorgt dat vanbinnen voor angst of hij al dan niet het virus heeft. Maar je kan geen voetbal spelen zonder contact, dus er is automatisch iets meer risico. Zijn ploegmaats kunnen besmet zijn. De ongerustheid blijft dus. Het enige voordeel is dat hij dit weekend niet met spelers in uit andere steden in contact komt.”

Al is Thierry Witsel als voetbalfan toch ook een beetje blij dat er weer gevoetbald wordt. Axel, die sukkelt met een liesblessure, amuseerde zich intussen met een Facebook-live met Thomas Meunier. Als kok, dan nog...