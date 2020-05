Zo hard zien langeafstandsrelaties af van de coronacrisis: “We weten niet eens wanneer we nog eens doodgewoon samen in de zetel kunnen zitten”

De ene woont in Zuid-Frankrijk, de andere in West-Vlaanderen. Of de ene in Antwerpen, en de andere in Londen. Ze zijn talrijk, de mensen die anders met enige regelmaat een paar honderd kilometer reizen in naam van de liefde, maar die nu al wekenlang botsen op de landsgrens. Een grens die in normale tijden alleen opvalt door een bordje langs de weg, maar die nu een ondoordringbare muur is geworden. “Het ergste is dat er geen perspectief is. We wéten niet wanneer we nog eens doodgewoon samen in de zetel kunnen zitten. Mekaar écht in de ogen kunnen kijken. Dat weegt.”