Ninove - In de Vrijheidstraat in Ninove is er een zware brand aan de gang. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld wegens ontploffingsgevaar. Een bewoner zou in de brand gebleven zijn.

Omstreeks 19u45 brak een brand uit in een woning in de Vrijheidstraat in Ninove. Er werd een perimeter ingesteld wegens ontploffingsgevaar. Het vuur is intussen onder controle. Maar een bejaarde bewoner, een tachtiger, zou in de brand gebleven zijn. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk