Een oude boom verplaats je niet, maar dat gold niet voor deze dertigjarige kolos van 70 ton

Mechelen -

De voorbije weken hebben gespecialiseerde aannemers in de lus van de R6 in Mechelen-Noord meer dan twintig waardevolle bomen verplaatst. Ze hebben op de site een ander plekje gekregen omdat ze in de weg stonden voor het toekomstige winkelpark Malinas. De verhuizing van een esdoorn van 60 tot 70 ton was donderdag de meest spectaculaire operatie.