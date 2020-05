Mirakel bij ex-club van Romelu Lukaku? “Supporter ontwaakte uit coronacoma na berichten van spelers en trainer”

Een supporter van de Engelse voetbalclub West Bromwich Albion is vorige maand ontwaakt uit een coma nadat hij het coronavirus had opgelopen. De 65-jarige Peter George zou dat te danken hebben aan de spelers van ‘The Baggies’.

LEES OOK. Analisten hakken bewonderaar van Romelu Lukaku en ‘Big Rom’ zelf in de pan: “Er is een reden waarom hij voor Inter speelt”

West Bromwich staat momenteel tweede in de Engelse tweede klasse, maar zal voor altijd de club zijn waar Romelu Lukaku doorbrak in de Premier League. De Rode Duivel werd in het seizoen 2012-2013 gehuurd van Chelsea en scoorde 17 doelpunten in 38 optredens.

Destijds zat Peter George ongetwijfeld in de tribune, maar de 65-jarige Brit kwam op 28 maart op de intensieve zorgen van het Worcester Royal Hospital terecht. Door het coronavirus raakte George zelfs in coma. “Hij was er zeer slecht aan toe. We waren hem bijna kwijt”, aldus Teresa George.

Toen haar man een dikke week in coma lag, vroeg ze aan West Bromwich of de voetbalclub steunboodschappen wilde inspreken voor haar Peter. “Hij had me ooit verteld dat wanneer hij het clublied van de Albion hoort, zijn lichaam herrijst omdat hij er zo opgewonden van wordt.”

"I've never been more proud of my Club."



Today we bring you a coronavirus story with a happy ending. ?? pic.twitter.com/cNfZ5RPXA2 — West Bromwich Albion (@WBA) May 13, 2020

“Ik heb mijn man terug”

Teresa liet haar zoon het clublied spelen, waarna Peter voor het eerst in bijna twee weken bewoog. Bij het horen van ‘Insomnia’ van Faithless kwam er beweging in zijn benen. Daarna stroomden de boodschappen van spelers en trainer Slaven Bilic binnen.

“Toen hij hen hoorde, moesten de verpleegsters Peter in bedwang houden omdat hij zijn armen in de lucht gooide. Ik denk dat hij dacht dat hij op een voetbalmatch was”, aldus Teresa.

Intussen is Peter weer thuis. “Ik heb mijn man terug. Een beetje zwakker als voordien, maar in één stuk. Bedankt aan de club dat we bij de familie mochten horen.”