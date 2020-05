Pokeren tot het bittere eind: OHL en Beerschot moeten vrezen voor promotie, Westerlo kan zowaar nog stijgen naar 1A

De tijd tikt voor de 23 profclubs in ons land. De werkgroep van de Pro League stelde een 1A met 18 en mini-play-offs voor, maar de raad van bestuur vond (nog) geen vereiste meerderheid van 80 procent. Daarom gaan stemmen op om Waasland-Beveren te laten degraderen en OHL en Beerschot de promotiefinale te laten spelen. Lukt dat niet, stijgt zowaar Westerlo naar 1A. Voorlopig is er geen akkoord, maar om 16 uur moet er wel worden gestemd.

Op 2 april besliste de raad van bestuur van de Pro League unaniem om het huidige seizoen stop te zetten en een werkgroep aan te stellen die een competitieformule moest vinden voor volgend seizoen. Na anderhalve maand legde de werkgroep een uitgewerkt voorstel voor aan de raad van bestuur. Maar na een vergadering die bijna vier uur duurde stuurde de raad van bestuur het voorstel weer (grotendeels) naar af.

Met het argument dat er geen vereiste viervijfdemeerderheid kan worden gevonden, wordt er nu een radicaal andere piste bewandeld: 16 in plaats van 18 ploegen in 1A en een verplichte degradatie voor Waasland-Beveren.Het was Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat en zijn Standard-collega Bruno ­Venanzi die gisteravond de forcing voerden. Zij willen absoluut met zestien kunnen spelen in 1A en eisen dat Waasland-Beveren degradeert. Eerder had Venanzi gezegd dat er alleen maar een kampioen kan komen (Club Brugge) als er ook een degradant is.

Vraag is wie er dan moet stijgen. De Pro League wil de druk opvoeren op OHL en Beerschot om de terugwedstrijd van de promotiefinale te spelen. “Desnoods in Duitsland”, had Mehdi Bayat al eens laten verstaan. Wordt de finale niet gespeeld, zou de reguliere stand in 1B moeten gelden. En wordt zowaar Westerlo opgevist.

De werkgroep had eerder op de dag voorgesteld om Beerschot, OHL en Waasland-Beveren toe te laten tot 1A met achttien en play-offs in afgeslankte vorm te spelen. De eerste vier van de reguliere competitie spelen voor de titel en drie Europese plaatsen. De nummers vijf tot acht strijden om het laatste Europese ticket.

In 1B was het de bedoeling zes profteams (Westerlo, Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM) te laten samensmelten met zes beloftenteams. Lierse, dat nochtans een proflicentie heeft, zou uit de boot vallen.

Nederlands scenario

Als er vandaag geen viervijfdemeerderheid kan worden gevonden over een formule, dreigt er bij gewone meerderheid te worden gestemd over de annulering van het seizoen. In dat scenario zou Club Brugge geen kampioen zijn, zou Waasland-Beveren niet zakken en zouden OHL, Beerschot en Westerlo in 1B blijven. Binnen de Pro League is echter te horen dat dit een te mijden scenario is. Deze voormiddag worden de voorstellen uitgewerkt, rond de middag worden de clubs officieel ingelicht.