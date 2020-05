Banaal “wangedrag” kost Bundesliga-trainer plek op de bank tijdens debuutmatch: “Ik heb een fout gemaakt”

Geen Heiko Herrlich zaterdag op de bank bij FC Augsburg voor de Bundesliga-wedstrijd tegen het Wolfsburg van Koen Casteels. De reden: een verkeerd gepland uitstapje naar… de supermarkt.

Na een onderbreking van tien weken rolt de bal vanaf zaterdagnamiddag weer in de Bundesliga, waarmee het de eerste grote competitie is die hervat. Herrlich sprak donderdag op een persconferantie naar aanleiding van de eerste competitiewedstrijd van zijn club en gaf daar toe dat hij een fout had gemaakt door de strikte coronaregels te breken.

“Het was fout van mij om het hotel te verlaten”, aldus de Duitser. “In deze situatie kan ik niet fungeren als rolmodel voor mijn team en onze supporters. Ik moet consequent zijn en zal de gevolgen dragen. Door dit wangedrag zal ik de training niet leiden en zaterdag niet op de bank zitten tegen Wolfsburg.”

Foto: EPA-EFE

Herrlich besliste om even naar de supermarkt te gaan, terwijl hij samen met zijn spelers volgens de regels van de Duitse voetbalbond een week voor elke wedstrijd in quarantaine moet blijven op hotel. Maar de trainer van Augsburg vond dat hij dringend nood had aan tandpasta en handcrème. Hij zal nu opnieuw getest worden en bij twee negatieve resultaten zijn functie weer mogen opnemen.

Na 25 speeldagen staat Augsburg met 27 punten op de veertiende plaats, vijf punten boven de degradatiestreep. Herrlich zou zaterdag zijn debuut maken als trainer van het team. Hij werd aangesteld op 10 maart, kort voor de competitie wegens het coronavirus werd stopgezet.