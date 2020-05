Mondmaskers op de bank, vijf wissels en knuffels verboden: zo wil Bundesliga dit weekend heropstarten

20.000 coronatests. Quarantainekampen. Een eigen taskforce. Het Duitse profvoetbal heeft alles op alles gezet om als eerste toonaangevende Europese competitie dit weekend weer te kunnen voetballen. “We zijn niet honderd procent zeker dat het zal lukken, maar we zijn wel uitstekend voorbereid.”

Sinds maandag op afzondering in een hotel of oefencomplex. Mondmaskers op de bank. Wisselspelers in de tribune als ze geen afstand kunnen houden. Doelpunten vieren met de elleboog of de voet. Geen ploegfoto’s meer. Apart het veld op komen. Apart omkleden als de kleedkamer niet groot genoeg is. Twee weken quarantaine als een club met coronagevallen kampt. Zelfs de clubmascotte van Keulen, geit Hennes IX, mag er niet meer bij zijn. Met al die maatregelen wil de Bundesliga dit weekend heropstarten. Het enige waarvoor de Duitse profvoetballers nog mogen buitenkomen, is voetballen.

En dan zijn er nog de liefst 20.000 coronatests, om elke Duitse profspeler tweewekelijks te laten testen. Duitsland heeft geen tekort, en de clubs betalen er miljoenen voor. De speciaal daarvoor opgerichte taskforce van de Duitse profliga heeft alles op alles gezet om dit weekend weer te kunnen voetballen. “De regering zei dat ze van geen enkele sector zo’n goed voorstel tot heropstart had gehad”, aldus Dortmund-CEO Carsten Cramer. Ze moesten wel. Volgens de grote baas van het Duitse profvoetbal Christian Seifert hing hen een verlies van 750 miljoen boven het hoofd. Dat had de helft van de clubs de kop kunnen kosten.

Als de fans opdagen, verliest de thuisploeg

Toch is niet iedereen blij met de herstart. In Duitsland werd luidop de vraag gesteld wat voetbal meer mag dan andere sectoren. Ook de spelers hebben hun bedenkingen. Keulen-middenvelder Birger Verstraete zei zich zorgen te maken om een mogelijke besmetting na positieve gevallen in zijn club. Anderen zijn dan weer bevreesd voor blessures doordat ze nog maar amper doorgedreven hebben kunnen trainen. Traditieclub Werder Bremen heeft door de strenge maatregelen in zijn deelstaat nauwelijks tijd gehad om zich voor te bereiden. De Bundesliga maakte donderdag alvast bekend dat het om blessures te voorkomen voor de rest van het seizoen vijf wissels zal toelaten.

Maar het kwaadst van iedereen zijn de fans. Ondanks de Duitse supporterscultuur zijn zij voorlopig niet meer welkom in de stadions. Het leidde al tot protestacties links en rechts, maar de vrees zit erin dat zij komend weekend toch zullen verzamelen als hun favoriete team speelt. “Ik heb onze fans gevraagd niet af te zakken naar het stadion”, kondigde Fredi Bobic, technisch directeur van Frankfurt aan bij ESPN. “Als ze dat doen, verliest de thuisploeg. De regels zijn heel streng.”

Over de hele wereld – volgens Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge zelfs “miljarden mensen” – zullen ze komend weekend naar de Bundesliga kijken. De Premier League, La Liga en de Serie A, die andere grote competities die absoluut nog willen verder spelen, zullen op de eerste rij zitten. “We zijn niet honderd procent zeker dat het zal lukken, maar we zijn wel uitstekend voorbereid”, aldus Cramer. “En als het hier lukt, moet het elders ook werken.”