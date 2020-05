Welke Duitse club komt er het sterkst uit de lockdown? Bundesliga-kenner Filip Daems licht toe: “Bayern wordt kampioen, uitkijken naar Bornauw en Raman”

Goed nieuws voor de voetbalfan: nu de Bundesliga weer hervat, is er eindelijk weer live topvoetbal op televisie. Iemand die het zeker zal volgen, is Filip Daems (41). De gewezen linksback van Borussia Mönchengladbach speelde elf jaar in Duitsland en vertelt ons wat hij verwacht van komend weekend.

1. Wie is het best voorbereid?

“De lockdown zal zeker zijn invloed hebben”, zegt Daems. “De teams hebben twee maanden lang geen wedstrijd kunnen spelen en weinig kunnen trainen. De ene ploeg is ook al wat beter voorbereid dan de andere. Ik ben dus benieuwd hoe zij hieruit komen. De hiërarchie van twee maanden geleden kan er nu ineens anders uitzien. Eén ding is zeker: topfit zullen ze niet zijn.”

2. Bayern blijft de te kloppen ploeg

“Ondanks alles denk ik toch dat Bayern München de te kloppen ploeg blijft in Duitsland”, zegt Daems. “De kloof is minder groot dan de afgelopen jaren, Leipzig en Dortmund leggen hen dit seizoen het vuur aan de schenen. Maar vooral bij Dortmund kampen ze nu met wat blessures, terwijl Bayern toch nog steeds meer kwaliteit heeft.”

3. Bornauw en Raman als Belgische revelaties

De voormalige kapitein van Mönchengladbach kijkt ook uit naar drie jonge Belgen die dit seizoen sterk bezig zijn. “Raman heeft zich na een moeilijk begin bij Schalke 04 prima herpakt. En Sebastiaan Bornauw is sterk bezig bij Keulen, waar hij toch al vijf keer gescoord heeft. Straffe cijfers voor een verdediger. Ook Thorgan Hazard doet het prima in zijn debuutseizoen voor Dortmund.”

4. Zoek niet naar Witsel

De topper van de speeldag is die tussen Dortmund en Schalke. Zoek echter niet naar Axel Witsel. De Rode Duivel zal er niet bij zijn door een spierblessure. “Witsel is ontzettend belangrijk voor hen”, aldus Daems. “Hij heeft veruit het meeste balcontacten van de ploeg en dicteert het tempo. Hij had ook een goede klik met Emre Can, maar die is nu ook geblesseerd. En als zij er niet bij zijn, heeft Dortmund een probleem.”