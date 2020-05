Derde keer, goede keer? Anderlecht probeert Adrien Trebel nog maar eens te verkopen

Derde keer, goede keer? Anderlecht probeert opnieuw om Adrien Trebel (29) te verkopen. De Fransman begon afgelopen seizoen maar drie keer in de basis en weegt zwaar op het budget. In april viel Trebel trouwens nog iets meer uit de gratie. Alle spelers waren akkoord om één maand salaris in te leveren, maar sommigen protesteerden tegen het afstaan van 1/12de van hun tekengeld. Daarbij ook de middenvelder, omdat dat bedrag voor hem aanzienlijk is. Trebel wilde wel een financiële inspanning doen, maar dan via een andere formule.