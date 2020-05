“Sporteconomen zijn als virologen. In tijden van crisis zijn ze ineens met velen én ze spreken mekaar tegen”

Het was een moeilijke week voor de gemiddelde voetbaljournalist. De conclusie na de passage voor de camera’s van academici en juristen was even duidelijk als hard: wij hebben er niets van begrepen. Niet van de economische realiteit van ons voetbal en nog minder van het BAS. Met een grijns die het midden hield tussen misprijzen en onbegrip werden we de oren gewassen.