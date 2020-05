Waar of niet waar? Georges Leekens stopt slechts voor negentig procent als trainer: “Succescoach zijn is makkelijker dan crisismanager”

Georges Leekens, volgende week 71, is definitief trainer af, na een 36 jaar zwerftocht langs 15 clubs en vier landenteams. Gedaan met gele sjaals, vreemde beloftes, extra verfkosten en spitsen die omgeturnd worden tot rechtsback. Een terugblik, aan de hand van stellingen waarvan we ons afvragen: zijn ze waar of niet waar? “Dat zijn leugens...”

Leekens zal voortaan geen gele sjaals meer dragen uit bijgeloof

“Bijgeloof, welke trainer is er niet vatbaar voor? Het begon in 1990 toen we in een moeilijke periode zaten met Club Brugge. Ik droeg die ...