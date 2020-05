Clubs nemen zo vaak afscheid van trainers, maar het laat journalisten zelden onberoerd. Zeker in het geval van Laszlo Bölöni (67), die bij onze Antwerp-watcher David Van den Broeck al anderhalf jaar lang allerhande emoties opriep. Een Roemeense rollercoaster was het.

Irritatie, komt meteen in me op. Ik ben geen fan van coaches die constant de arbitrage bespelen/bestoken. En daar had Bölöni een handje van weg. Vanop de banken bovenaan de Bosuil zat ik vaak te zuchten ...