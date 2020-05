Rechter houdt Cambuur en De Graafschap live op tv in tweede klasse

De uitspraak van de rechtbank was live op tv. De Nederlandse tweedeklassers Cambuur en De Graafschap mogen niet promoveren naar de Eredivisie. De koplopers in tweede divisie waren die rechtszaak begonnen nadat de competitie in Nederland nietig werd verklaard en er geen dalers en stijgers waren. Alleen gaf de rechter de Nederlandse Voetbalbond KNVB nu gelijk. “De KNVB had ook anders kunnen beslissen, maar ze moesten een keuze maken. Alle procedures zijn gevolgd. Dat is zuur voor die ploegen.” Cambuur en De Graafschap kunnen nog in beroep gaan, maar die kans is klein. Er komt dus geen Eredivisie met 20 ploegen. In Nederland zegt de KNVB overigens dat er voor 1 september geen matchen zullen zijn. (jug)