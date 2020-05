Gratis zomerscholen

Duitsland opent grenzen, maar niet met België *** De Duitsers hebben hun plan bekendgemaakt om opnieuw contact te hebben met andere landen. Nu zijn er strenge controles aan de grensovergangen met Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg, maar dat zal vanaf zaterdag veranderen. De grens met Luxemburg wordt weer volledig opengesteld en er zullen geen verdere controles plaatsvinden. Aan de grensovergangen met Frankrijk, Oostenrijk een Zwitserland zullen de controles afgebouwd worden met het oog op een volledige opening tegen 15 juni. Ook met Denemarken wordt er een gelijkaardige oplossing verwacht. Met Polen en Tsjechië ligt het moeilijker. Beide landen hebben een streng inreisverbod afgevaardigd en er wordt momenteel overlegd met de landen. Aan de grensovergang met ons land verandert er voorlopig niks. Aan de Duitse kant blijven er steekproefsgewijs controles plaatsvinden, terwijl er aan onze kant systematische controles zijn. Onze noorderburen in Nederland bevinden zich voorlopig in hetzelfde scenario. (sgg) *** Zomerscholen voor kinderen met leerachterstand Kinderen die leerachterstand hebben opgelopen, kunnen eind dit schooljaar van de klassenraad het advies krijgen om een zomerschool te vormen. Die is gratis voor kinderen en moet minimaal tien dagen duren, zo besliste de Vlaamse regering. Leerlingen kunnen daar wel nooit toe verplicht worden. Vraag is ook hoeveel scholen ingaan op de oproep van de regering om zo’n scholen op te richten en of er voldoende leerkrachten bereid zullen zijn om deze zomer les te geven tegen een vrijwilligersvergoeding. (jvde) *** Honden zijn bang van mondmaskers *** Wie een hond heeft, traint die beter wat om hem/haar gewoon te laten worden aan het uitzicht van mensen met mondmaskers, zegt vzw Hachiko. “Honden zijn het niet gewend om mensen zo te zien en kunnen hard schrikken.” Daarom raadt de vzw, die assistentiehonden opleidt, hondenbaasjes aan om hun huisdier beetje bij beetje te laten wennen aan zo’n mondmasker. “Als honden pas als ze op straat lopen zulke mondmaskers ontdekken, kan het zijn dat ze heel vreemd reageren.” Zo’n gewenning is niet al te moeilijk: “Zet er thuis eentje op en doe dat geregeld. En laat je hond eraan snuffelen tot die het gewoon is.” Hachiko vzw heeft ervaring met honden ongewone dingen gewoon laten worden. “Honden hebben de neiging om alles wat nieuw voor hen is bedreigend te vinden. Ze worden er angstig van. Dat is zo met mondmaskers, maar voor assistentie kan dat evengoed een rolstoel zijn, een paar krukken of een blindenstok. Als je er even je tijd voor neemt is die angst zo weg, maar als je het niet doet kan dat voor onaangename reacties zorgen.” (frp) *** Coronaverlof officieel rond De nieuwe regeling rond het coronaverlof is eindelijk rond. Het koninklijk besluit is donderdag gepubliceerd in het Staatsblad. Ouders met minstens één (pleeg- of adoptie)kind jonger dan 12 jaar kunnen tot eind juni vier vijfde of halftijds ouderschapsverlof aanvragen en daarvoor een hogere vergoeding krijgen. Zowel werknemers als ambtenaren kunnen van het systeem gebruikmaken, maar hebben daarvoor wel de uitdrukkelijke toestemming van hun werkgever nodig. (fem) *** Pelotons “niet welkom in Deinze” *** Hij is voorzitter van Fietsberaad en zelf fervent wielertoerist, maar burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze is niet te spreken over de beslissing om wielerpelotons weer met z’n twintigen te laten samen fietsen. “Bij ons zijn ze niet welkom: ik vraag de politie in de hele zone om de afstandsregels strikt te interpreteren”, zegt hij. “Die wielerpelotons lezen wat ze willen lezen, maar er staat ook dat je afstand moet houden. Dat ga ik afdwingen. De beslissing is onverantwoord. Eigenlijk zou elke minister in de eerste plaats minister van Volksgezondheid moeten zijn.” (kba)