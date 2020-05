Hongaarse regering wijst oordeel EU-Hof over asielzoekers in transitzones af: “Wil ons dwingen migranten toe te laten”

De Hongaarse regering heeft het oordeel van het Europees Hof van Justitie over de opvang van asielzoekers in transitzones afgewezen. “De Hongaarse wettelijke situatie en praktijk komen overeen met het Europees en internationaal recht”, aldus minister van Justitie Judit Varga, donderdagavond aan het staatsnieuwsagentschap MTI.

Het EU-Hof heeft geoordeeld dat de opvang van asielzoekers in transitzones aan de Servisch-Hongaarse grens een vorm van onrechtmatige detentie is als er niet geval per geval wordt onderzocht of die detentie wel nodig en proportioneel is.

Varga ontkende dat. De vier migranten die voor het EU-Hof een klacht hadden ingediend, hadden volgens de minister de transitzone naar Servië kunnen verlaten. Net dat betwistten de rechters in Luxemburg. Het EU-Hof oordeelde dat er inderdaad sprake is van detentie in het kamp, onder meer omdat de asielzoekers Röszke niet vrijwillig en legaal kunnen verlaten: Servië wil hen niet meer opnemen, het Hongaarse binnenland is hermetisch afgesloten, en gaan ze toch richting Servië dan verliezen ze in principe hun recht op een vluchtelingenstatus in Hongarije, klinkt het.

Volgens Varga wil men “Hongarije ertoe dwingen migranten zonder controle in het land te laten en op te nemen”.