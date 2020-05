Vissers bereiken eilandje na zes weken ronddobberen met motorpech op Stille Oceaan

Twee vissers zijn er na zes weken ronddobberen in de Stille Oceaan in geslaagd om land te bereiken. Na hun vertrek op de Marshalleilanden kreeg hun bootje motorpech. Uiteindelijk doken ze zowat 1.600 kilometer verder op bij Namoluk, de kleinste atol van Micronesië.

Vissers Godfrey Capelle en Thomas Benjamin waren op 2 april samen met nog een derde kompaan vertrokken vanop het eiland Ebeye, in de archipel van de Marshalleilanden. Door de sterke wind en woelige zee viel de enige buitenboordmotor van hun boot in panne. Een zoekactie door het Amerikaanse leger en kustwacht en de zeepatrouille van de Marshalleilanden leverde niets op.

Zes weken later slaagden Capelle en Benjamin erin om aan land te komen in Namoluk. “Ze waren mager en zwak, zoals je kan verwachten na 40 dagen op zee”, aldus de secretaris voor Gezondheid van de Marshalleilanden, Jack Niedenthal. Wat met de derde visser, Junior Joram, is gebeurd, is onduidelijk.

Eilandbewoners vonden Capelle en Benjamin op Namoluk en verwittigden de zeepatrouille van Micronesië om de mannen op te halen. Na medische zorgen zouden ze gerepatrieerd worden naar de Marshalleilanden.