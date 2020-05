ISIS volgens Amerikaanse regering verantwoordelijk voor aanslag op kraamkliniek in Afghanistan

De Amerikaanse regering houdt terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) verantwoordelijk voor twee aanslagen dinsdag in Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse speciale gezant voor verzoening in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, op Twitter gezegd.

Dinsdag werden bij een aanval op een kraamkliniek in de hoofdstad Kaboel minstens 24 mensen doodgeschoten, onder wie vrouwen en pasgeboren kinderen. Bij een zelfmoordaanslag op een begrafenis dezelfde dag in de oostelijke provincie Nangarhar kwamen eveneens tientallen mensen om.

Volgens Khalilzad zijn de aanslagen het werk van ISIS. “De Amerikaanse regering heeft geconcludeerd dat ISIS de gruwelijke aanvallen heeft uitgevoerd”, zegt hij op Twitter. De gezant spreekt van een “patroon van dit soort van afschuwelijke aanvallen tegen burgers” van de terreurgroep.

Vredesakkoord met taliban

De aanhangers van ISIS in Afghanistan en Pakistan zijn gekant tegen een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en de taliban. De VS ondertekenden eind februari een akkoord met de taliban om buitenlandse troepen terug te trekken in ruil voor garanties van de rebellen. Die moeten ook interne vredesgesprekken voeren met Kaboel. Op dat vlak is er nog een lange weg af te leggen, het gewelddadige conflict houdt voorlopig aan.