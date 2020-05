Vlamingen die huis willen kopen, vinden tuin nu veel belangrijker dan voor lockdown

De coronacrisis heeft een grote invloed op de woonvoorkeuren van de Vlaming. Drie op de vier huizenjagers willen enkel nog een woning met tuin kopen, blijkt vrijdag uit een peiling van makelaarsgroep ERA bij 2.000 Vlamingen.

Sinds maandag kunnen mensen die een nieuwe woning of appartement willen kopen hun zoektocht hervatten. De twee maanden dat we met z’n allen “in ons kot” moesten blijven, hebben de Vlamingen duidelijk aan het denken gezet. De tuin wordt belangrijker voor mensen op zoek naar een woning, en negen op de tien mensen die een appartement willen kopen, vinden een terras nu een noodzakelijke voorwaarde.

Eén op de drie Vlamingen op zoek naar een huis zegt ook een grote woonoppervlakte belangrijker te vinden dan voor de coronacrisis. Zeven procent is zelfs op zoek naar een volledig ander type woonst. Daarbij blijken vooral huizen populairder te zijn geworden, ten koste van de appartementen. “Meer dan de helft van de Vlamingen die zo van mening veranderd zijn, was voor de lockdown nog op zoek naar een appartement. Terwijl hun eerste voorkeur nu dus uitgaat naar een rijhuis, een halfopen bebouwing of een vrijstaande woning”, zegt Johan Krijgsman, de CEO van ERA Belgium, die toevoegt dat dit de huizenprijs kan opdrijven.

Opmerkelijk is dat 14 procent van de huizenjagers zijn zoektocht heeft gestaakt. Bij 32 procent van hen komt dat vooral door de onzekerheid over de vastgoedprijzen. Maar een kwart wil zijn huidige woning niet verlaten omdat die toch duidelijke troeven had tijdens de lockdown.