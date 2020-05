Honderden tweedeverblijvers willen samen procederen tegen de staat

Honderden mensen met een tweede verblijf overwegen om samen te procederen tegen de staat. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. Overal rond zich heen zien ze versoepelingen van de coronamaatregelen, maar voor hen blijft het licht op rood.

“Wetenschappelijk is er geen enkele reden om ons te verbieden naar onze tweede eigendom te gaan, als we ons daar aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden”, zegt Ann Willekens (55) uit Kalmthout, die een appartement heeft in Westende. Dat is wat viroloog Marc Van Ranst al vaker verkondigde: een verplaatsing naar een tweede verblijf versnelt de verspreiding van het coronavirus niet, zolang mensen maar in hun eigen ‘bubbel’ blijven.

Willekens is een van de beheerders van de Facebookgroep ‘Tweedeverblijvers kust en daarbuiten’, die meer dan 4.200 leden telt. “Daar zitten heel wat mensen tussen die dringend naar hun appartementje of caravan móéten, voor onderhoud. Sommigen zitten al maanden met een lek.” De langdurige leegstand maakt de eigenaars ook ongerust over inbraken.

De groep bezorgde de Nationale Veiligheidsraad al een petitie, maar kreeg geen gehoor. Daarom willen de leden nu een stap verder gaan. Ze zoeken een advocaat om een procedure op te starten, in de hoop dat dát iets in beweging brengt. “Op basis van de reacties verwacht ik dat er zo’n 300 geïnteresseerden zijn”, zegt Willekens.

