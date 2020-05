EU wil onafhankelijk onderzoek naar herkomst coronavirus

De hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, wil dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek komt naar de herkomst van het nieuwe coronavirus. Dat zegt hij vrijdag in een gastbijdrage in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Borrell roept China, waar het virus in december uitbrak in de stad Wuhan, voorts op om te handelen om de wereld in de toekomst voor pandemieën te beschermen. Het land moet “zijn rol spelen en zijn verantwoordelijkheden opnemen naargelang zijn gewicht” in de strijd tegen de coronapandemie, door vaccins te ontwikkelen en de globale economie te steunen.

De Europese diplomaat vraagt Peking tot slot ook om zoals de Europese Unie een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de schuldenlastverlichting van ontwikkelingslanden die hard geraakt zijn door de coronacrisis.