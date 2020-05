“Eén op drie horecazaken gaat straks niet meer open”: coronacrisis zal economie snoeihard raken

Het is niet ondenkbaar dat een derde van de restaurants en cafés in ons land failliet gaat door de coronacrisis. Dat zegt econoom Peter De Keyzer vandaag in Het Laatste Nieuws. De econoom deed zijn verhaal eerder al in het parlement en in Het Nieuwsblad.

Vanaf maandag gaat een nieuwe set versoepelingen in. Voorlopig zijn dat de laatste tot 8 juni eer er nieuwe perspectieven gecreëerd kunnen worden. De horeca is één van de sectoren die snakt naar een perspectief. Gisteren kondigde de topman van Horeca Vlaanderen al aan te werken aan een relance-plan.

Peter De Keyzer schat het echter zeer somber in. “Restaurants, cafés en hotels hadden het voor de crisis al relatief moeilijk”, zei hij eerder al. “In die sector is altijd een groot faillissementsrisico, en dat risico gaat nu nog groter worden. In Washington gaan ze ervan uit dat een derde van de restaurants en cafés failliet zal gaan. Ik zie niet in waarom dat hier minder zou zijn. Ik hou er ernstig rekening mee dat een derde van de cafés en restaurants na de lockdown niet meer opengaat.”

