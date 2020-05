Hoe zou het nog zijn met ‘Mister Eurovision’ Johnny Logan? Op nummer 1 in Ierland dankzij corona, in oktober op het podium in Scherpenheuvel

Songfestival-winnaars, wat is ervan geworden?Deze week stonden de voorrondes en de finale van het Songfestival gepland. Maar door corona gaat het festival dit jaar niet door. Jammer. Wij zoeken een week lang uit wat er geworden is van ex-winnaars. Vandaag: Johnny Logan. - Waar hangt Johnny Logan (65) deze dagen uit? Wel, bovenaan de Ierse hitparade. Yes sir. De tweevoudige Eurosongfestivalwinnaar heeft een dikke hit te pakken met de coronasingle Stay at home, stay alive die hij met vijf vrienden opnam, elk in zijn kot. Voor Johnny Logan is dat kot nu in Duitsland, waar hij met zijn partner Tanja Surmann woont. Maar eind dit jaar komt hij weer naar België.