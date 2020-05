“Oversterfte in april nooit zo hoog sinds WOII”: coronavirus houdt zeer lelijk huis in ons land

De afgelopen maand april was de dodelijkste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de VUB-onderzoeksgroep Interface Demography op basis van een nieuw onderzoek. De schuldige behoeft geen introductie, het coronavirus is “met grote waarschijnlijkheid” de oorzaak. Voor de studie onderzochten ze de sterftecijfers op basis van het Rijksregister.

Als referentie namen de onderzoekers een gemiddelde van de sterftecijfers in de jaren 2015 tot 2019, aldus VRT NWS. En daaruit blijkt dat “vooral in de periode van 1 tot 12 april de sterfte naar ongekende hoogtes” ging. Zo kende ons land op 10 april tot 639 overlijdens. “Dit is meer dan het dubbele van de sterfte die men op zo’n dag kan verwachten”, aldus de VUB-onderzoekers bij VRT NWS. “De aprilmaand van 2020 was zowel in absolute aantallen als per hoofd van de bevolking de meest dodelijke sinds de Tweede Wereldoorlog.”

De data die ze bestudeerden vermeldt schijnbaar geen doodsoorzaak, want de onderzoekers moeten specificeren dat het coronavirus “waarschijnlijk” de oorzaak is. Toch lijkt het erop dat België bij de trieste wereldtop hoort qua coronadoden. Is dat te wijten aan onze ‘te eerlijke’ telling? De onderzoekers vinden van niet. Zij stellen dat onze methode van tellen juist is en dat andere landen in de toekomst hun telling naar boven gaan moeten bijstellen.