Voormalig Anderlecht en KVK-spits Attila Ladinsky overleden

Attila Ladinsky is donderdag op 70-jarige leeftijd overleden in Boedapest. De Hongaar kampte met hartproblemen. Ladinsky kroonde zich in het seizoen 1973-1974 tot topschutter bij Anderlecht met 22 doelpunten.

Ladinsky begon zijn carrière bij het Hongaarse Tatabánya. Via Vasas SC Boedapest belandde hij het Feyenoord van Ernst Happel.

In onze competitie brak de spits helemaal door. Anderlecht haalde hem als 23-jarige weg bij Feyenoord. Zijn debuut bij paars-wit ging niet onopgemerkt voorbij. De twee doelpunten van Ladinsky in de 2-1 zege in de bekerfinale tegen Standard in 1973 leverde Anderlecht meteen de winst op. H. In zijn eerste seizoen in België werd Ladinsky ook meteen topschutter.

Later zou Ladinsky ook voor KV Kortrijk uitkomen, na een tussenstop van drie seizoenen bij het Spaanse Real Betis. De passage bij de Kerels was minder succesvol, hij kwam er slechts tot twee competitiedoelpunten. Ladinsky zou nog voor US Valenciennes, Toulouse FC en Amarente FC uitkomen.

Na zijn actieve carrière werd bij coach bij de Hongaarse topclub Ujpest. Later opende Ladinsky een café in Sevilla. Hij keerde ook nog terug naar België: Ladinsky baatte een restaurant uit op het Flageyplein in Brussel.