“Eén op drie zorgverleners kampt met schuldgevoelens en angst om familie te besmetten”

Zorgverleners hebben een belastende job, maar sinds de start van de coronacrisis is de overtreffende trap aan de orde. “Meer dan 1 op 3 kampt met een schuldgevoel dat ze het virus misschien overdragen naar de eigen familie.” Dat blijkt uit de tweede ZorgSamen Barometer bij meer dan 3.000 zorgverleners.

Het platform ZorgSamen, dat zich inzet voor mentale ondersteuning van zorgverleners, peilde begin mei voor de tweede maal sinds de start van de coronacrisis naar het psychische welzijn van werknemers in alle zorgsectoren: woon-zorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdhulp, gezinsondersteuning, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, eerste lijn...

Illustratie. Foto: Shutterstock.

Schuldgevoelens

Deze keer ging de bevraging dieper in op schuldgevoelens. De resultaten van de vragenlijst werd vergeleken met data uit ‘normale’ tijden.

Wat blijkt? “36 procent van de medewerkers voelt zich erg schuldig omdat ze hun werk niet in normale omstandigheden kunnen doen”, aldus het zorgplatform in een persbericht. “Meer dan 1 op 3 kampt met een schuldgevoel dat ze het virus misschien overdragen naar de eigen familie. Een kwart van de bevraagden spreekt dan weer over een ‘ernstig schuldgevoel over het infectierisico naar andere patiënten, bewoners, cliënten of collega’s’.”

Meer dan de helft van de zorgmedewerkers geeft aan dat ze onder druk staan, vermoeid en hyperalert zijn. Dat is dubbel zo veel als in normale omstandigheden.

Opvallend is ook dat één op vijf zorgverleners het gevoel hebben dat hij/zij “onvoldoende kan bijdragen aan het beheersen van de pandemie”. Om en bij 25 procent van de deelnemers geeft aan concentratiestoornissen en angst te hebben. “Dat is bijna vijf keer zo veel als normaal.”

15% “overweegt te stoppen met beroep”

Deze crisis heeft niet enkel impact op het psychische welzijn van zorgverleners, ook professioneel heeft het mogelijke gevolgen. In ‘normale’ tijden zou 1 op 10 zorgverleners “twijfelen aan kennis en kunde”. Ook in normale tijden denkt 6 procent om te ‘stoppen met het uitoefenen van het beroep’. “Begin mei twijfelde 22% aan kennis en kunde, 15% dacht er vaak aan te stoppen met het beroep”, klinkt het nog.

Volgens de onderzoekers van deze barometer zijn schuldgevoelens gezien de situatie niet anormaal. Wel is het “een reactie die verdere opvolging en duiding nodig heeft”. Zeker nu we maandag nog een reeks versoepelingen doorvoeren, is het niet uitgesloten dat de druk in de ziekenhuizen en andere zorgsectoren opnieuw gaat stijgen. “De professionele ondersteuning zal verder uitgebouwd moeten worden”, klinkt het nog.