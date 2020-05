Bundesliga herstart dit weekend maar enquête is genadeloos: meer dan de helft van de bevolking is tegen

Een meerderheid van de Duitse bevolking is tegen de herstart van de Bundesliga zaterdag. Dat kwam vrijdag naar voren uit een onderzoek van de Duitse openbare omroep ARD. Liefst 56 procent van de ondervraagden stond kritisch tegenover de hervatting.

LEES OOK. Welke Duitse club komt er het sterkst uit de lockdown? Bundesliga-kenner Filip Daems licht toe: “Bayern wordt kampioen, uitkijken naar Bornauw en Raman”

56 procent van de Duitsers ziet een hervatting niet helemaal zitten. Slechts een derde - 31 procent - steunde de herstart volledig. Twaalf procent gaf aan niet geïnteresseerd te zijn in voetbal en één procent gaf geen antwoord op de vraag.

Verderop in de enquête werd de deelnemers ook gevraagd naar hun mening over het versoepelen van de coronamaatregelen. Veertig procent van de Duitsers was daar voorstander van.

De laatste negen speeldagen in de Bundesliga zullen de komende weken achter gesloten deuren gespeeld worden. Aartsrivalen Borussia Dortmund, zonder een geblesseerde Axel Witsel, en Schalke 04 bijten zaterdag de spits af. Ook op zondag en maandag zijn er nog duels.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die herstart na de coronapandemie. In Engeland, Spanje en Italië wordt nog gehoopt op een herstart in juni. In Frankrijk en Nederland werd de stekker al uit de lopende competitie getrokken. Ook in België zal er niet meer gevoetbald worden tot eind juli. De Pro League komt later vrijdag samen om te stemmen over de competitiestop en de gevolgen daarvan.

Foto: REUTERS

Speeldag 26 in de Bundesliga:

Zaterdag 16 mei om 15u30

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Live op Eleven Sports)

RB Leipzig - SC Freiburg (Live op Eleven Sports)

TSG 1899 Hoffenheim - Hertha Berlijn (Live op Eleven Sports)

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Zaterdag 16 mei om 18u30

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Live op Eleven Sports)

Zondag 17 mei om 15u30

FC Köln - FSV Mainz 05 (Live op Eleven Sports)

Zondag 17 mei om 18u

FC Union Berlijn - FC Bayern München (Live op Eleven Sports)

Maandag 18 mei om 20u30

SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen