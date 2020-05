Hoe Standard en Charleroi met de hulp van AA Gent het plan van 18 clubs in 1A torpedeerden (en wat de gevolgen daarvan zijn)

“Nooit met 18 in 1A”, zei Charleroi-directeur/bondsvoorzitter Mehdi Bayat reeds enkele dagen voor de Algemene Vergadering van vandaag in de Pro League. De werkgroep stelde gisteravond toch 18 clubs plus mini play-offs voor, maar dat voorstel werd getorpedeerd. Charleroi en Standard wilden zestien clubs en Michel Louwagie, vertegenwoordiger van AA Gent in de werkgroep, heeft ze daarbij geholpen. We proberen duidelijk te maken wat er nu precies is gebeurd de jongste 24 uur en wat de gevolgen kunnen zijn als het recentste voorstel effectief uitgevoerd wordt.