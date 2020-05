Boek.be neemt de vlucht vooruit en annuleert de boekenbeurs door het coronavirus

De Boekenbeurs in Antwerp Expo gaat dit jaar niet door omwille van de situatie met het coronavirus. Dat bevestigt organisator Boek.be. Hoewel het evenement pas gepland was voor de herfstvakantie, gooit de organisatie nu al de handdoek. Boek.be belooft later op de dag meer uitleg te geven, ook over mogelijke alternatieven die worden overwogen.

Volgens Het Laatste Nieuws en De Morgen is er vrijdagochtend een personeelsvergadering aan de gang bij Boek.be, waar ook ontslagen zouden worden aangekondigd.

De Boekenbeurs lokte vorig jaar nog ruim 123.000 bezoekers naar Antwerp Expo. Enkele weken geleden klonk het bij Boek.be nog dat uitgevers hoopten het forse omzetverlies door de lockdown deels goed te maken met het evenement. Dat zal nu dus niet gebeuren.

De precieze redenen voor de relatief vroege annulering worden later nog toegelicht, maar allicht speelde het feit dat er maandenlang moet worden voorbereid in combinatie met de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus een grote rol. Boek.be stelt wel nog na te denken over eventuele alternatieven. Dat zou langs digitale weg kunnen gebeuren of via kleinere evenementen, bijvoorbeeld in boekhandels.

