Zo gevaarlijk is hondsdolheid: een likje kan al genoeg zijn, 0% kans op overleven voor mens en dier

Overdrijft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) niet met de jacht op ‘katje Lee’, vragen veel mensen zich af. Het antwoord van experts is duidelijk: “Die richtlijnen zijn er niet voor niets gekomen. Hondsdolheid of rabiës is dodelijk voor mens en dier. Dat katje kan nu nog gezond lijken, maar dat is geen garantie dat het niet besmet is. Een likje of een krabje kan dan al genoeg zijn.”