UEFA-voorzitter Ceferin noemt beslissing om Ligue 1 stop te zetten “voorbarig”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin noemt de beslissing van eind april om de Franse Ligue 1 definitief stop te zetten “voorbarig”, zo vertelde hij donderdag in een interview met BeIn Sport. De Bundesliga is dan weer “een lichtend voorbeeld”, volgens Ceferin.

Enkele weken geleden besliste de Franse overheid dat de sportcompetities dit seizoen niet meer afgemaakt konden worden. PSG werd uitgeroepen tot landskampioen, en er zijn ook stijgers en dalers. De Ligue 1 werd zo de eerste grote competitie die definitief werd stopgezet. De Bundesliga hervat dit weekend, in Italië, Spanje en Engeland bereiden ze een herstart voor.

Enkele dagen voordien was ook de Nederlandse Eredivisie stopgezet, met als belangrijkste verschil dat er daar geen kampioen werd aangeduid en er ook geen stijgers/dalers zijn. In België moet de unanieme beslissing van de raad van bestuur van de Pro League na vier keer uitstel nog bekrachtigd worden en is er nog geen uitsluitsel over de kampioen, stijgers/dalers, bekerfinale, promotiewedstrijden en het format voor komend seizoen. Vrijdag vindt er daarover een ongetwijfeld verhitte algemene vergadering plaats.

Foto: ABACA

Ceferin had zich eerder al laatdunkend uitgelaten over stopzetting van competities en daarnaast noemt hij de Bundesliga een “lichtend voorbeeld”. Het standpunt van de Europese Voetbalconfederatie is dan ook duidelijk: er moet alles aan gedaan worden om nationale competities af te werken; enkel bij een verbod van de overheid of als er aangetoond kan worden dat clubs zware economische schade lijden door toch nog te spelen, kan er een punt gezet worden achter een competitie.

“In Frankrijk was dat een voorbarige beslissing”, aldus Ceferin. “Mijn persoonlijke mening is dat het seizoen er te vroeg is gestopt. De situatie kan immers altijd verbeteren en de realiteit intussen is dat er overal gevoetbald zal kunnen worden, op uitzondering van enkele competities. Maar nogmaals: het is een beslissing van de overheid en wat kunnen clubs daartegen inbrengen?”

Stopzetting van de competitie kan volgens de UEFA-topman ook gevolgen hebben voor volgend seizoen. “Het seizoen lag al sinds maart stil en de clubs zullen tot in augustus geen wedstrijden meer spelen. Er zijn twee Franse clubs die Champions League spelen (PSG en Marseille, nvdr.) en ik betwijfel of het een goede zaak is voor hen om zolang stil te liggen en vervolgens meteen belangrijke wedstrijden te moeten spelen. Wat betreft de verdeling van de Europese plaatsen zijn de gevolgen voor de Ligue 1 en de Franse autoriteiten”, verwees Ceferin ter afsluiting naar Olympique Lyon, dat reeds naar de rechtbank trok omdat het door de stopzetting van het kampioenschap naast Europees voetbal greep.