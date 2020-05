Nieuwe hoopgevende coronacijfers: daling zet zich voort

De coronacijfers van vrijdag zijn hoopgevend. Overal lijkt de dalende trend aan te houden. De druk op de ziekenhuizen neemt af, het aantal patiënten op intensieve zorg daalt. “De trends zijn dalende, we zien op dit moment nog geen negatieve effecten van de versoepelingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Maar daar is mogelijk wel te vroeg voor, merkt hij nog op.

Het lijkt de goede kant op te gaan met het coronavirus in ons land. “De dalende trend zet zich voort”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. De afgelopen 24 uur zijn 21.626 tests gerapporteerd, 365 daarvan waren positief. 248 van die besmette personen woont in Vlaanderen, 80 in Wallonië en 28 in Brussel.

Het beste nieuws van de dag is dat de druk op de ziekenhuizen blijft afnemen. Er is sprake van 67 nieuwe hospitalisaties. Dat is minder dan gisteren (81 opnames). Er mochten daarnaast liefst 190 mensen het ziekenhuis weer verlaten, gisteren werden 173 coronapatiënten ontslagen. Ook op de afdelingen intensieve zorg zet de daling zich verder, daar liggen nu 27 patiënten minder dan gisteren. Ook het aantal beademende patiënten is sinds gisteren met 8 gedaald. “We zien op dit moment nog geen negatieve effecten van de versoepelingen”, zie Van Gucht nog. Wel merkt hij nog op dat het mogelijk nog te vroeg is om die effecten al dan niet te zien.

De besmettingsgraad bedraagt vandaag 0.78, dat is een heel lichte daling in vergelijking met gisteren.