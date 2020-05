Zaak van Voedselagentschap tegen studente uitgesteld, katje Lee blijft voorlopig leven

Antwerpen / Stabroek - De zaak van het FAVV tegen de Stabroekse Selena Ali en katje Lee wordt op 29 mei gepleit. Dat besliste de burgerlijke rechtbank op vrijdag. De studente werd gedagvaard en het FAVV eiste 5.000 euro per uur dat de kat niet overgedragen werd. Na afloop kreeg Selena applaus van actievoerders van Gaia en Animal Rights.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) eiste 5.000 euro per uur dat de kat niet wordt overgedragen voor euthanasie en hersenonderzoek. Gaia en ook Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageerden donderdag verbijsterd. De burgerlijke rechtbank meende vrijdag dat de zaak nog niet gepleit kan worden.

LEES OOK. Zo gevaarlijk is hondsdolheid: een likje kan al genoeg zijn, 0% kans op overleven voor mens en dier

De advocaten van Selena Ali, het Vlaams Gewest en Gaia krijgen eerst de kans om schriftelijk te concluderen. De zaak zal dan gepleit worden op 29 mei. Na afloop kreeg de studente uit Stabroek applaus door de actievoerders in de grote hal van het Vlinderpaleis. De kans bestaat dat de kat besmet is met hondsdolheid. Zonder snelle behandeling is die ziekte fataal voor de mens.

Vrijdagmorgen hield dierenrechtenorganisatie Gaia een protestactie gehouden op de trappen van het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats. Gezien de coronamaatregelen is samenscholen nog steeds verboden. “We hebben iedere manifestant aangesproken en wijzen hen op hun plichten om voldoende afstand te houden. Er mochten geen pamfletten en slogans te zien zijn om geen aanzuigeffect te krijgen”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De politie sprak de actievoerders aan en vroeg hen rond 11 uur de plaats te verlaten. “Wie daar geen gevolg aan geeft, identificeren we.”

Foto: Jan Van der Perre