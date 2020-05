Automecanicien blijkt kopstuk van drugsbende en riskeert tot 40 maanden cel

Een automecanicien en -handelaar is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden omdat de man aan het hoofd had gestaan van de Belgische tak van een drugsbende. Volgens het parket was de man tussen november 2014 en december 2015 betrokken bij ettelijke drugstransacties. Slechts een van die transporten kon evenwel onderschept worden, de levering van 2 kilo cocaïne in Zwitserland. De rechtbank was ook van oordeel dat slechts een deel van de feiten bewezen was.

Autohandelaar Firmin V.E. kwam in het vizier van de politie toen die onderzoek voerde naar een andere verdachte. De speurders begonnen daarop zijn gesprekken af te luisteren en daarbij bleek dat de man regelmatig codetaal gebruikte. Volgens het parket is het duidelijk dat Firmin V.E. gedurende verschillende maanden meerdere drugstransacties op poten heeft gezet. Slechts een daarvan kon onderschept worden, de levering van 2 kilo cocaïne in Zwitserland, in december 2014. Daarvoor werden in Zwitserland al twee mensen veroordeeld, onder wie een zekere Angelo R.

Die Angelo R. zou in contact staan met de N’Drangheta en stortte in totaal zowat 300.000 euro cash geld op de rekening van Firmin V.E. Het Brusselse parket had in september 2018 6 jaar cel gevorderd tegen de man, en 3 en 5 jaar cel tegen twee andere verdachten.

De verdediging trok het hele verhaal van het openbaar ministerie in twijfel. Zo zou onduidelijk zijn waarom de politie haar onderzoek plots op Firmin V.E. richtte.

Het proces lag een hele tijd stil omdat het Zwitserse strafdossier moest gevoegd en vertaald worden. Vrijdag kwam het dan toch tot een vonnis, waarbij Firmin V.E. veroordeeld werd tot 40 maanden cel, en de twee andere verdachten tot 1 en 2 jaar cel, telkens voor de helft met uitstel. De rechtbank verklaarde ook 180.000 euro verbeurd.