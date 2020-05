Zware ontploffing en brand bij chemiebedrijf in Venetië

Bij een chemiebedrijf in Venetië heeft vrijdag een ontploffing plaatsgevonden. Er ontstond ook brand in de fabriek in het industriegebied van Marghera, zo heeft de lokale brandweer meegedeeld. Volgens de eerste berichten zijn er twee mensen gewond geraakt. Eén van hen werd naar een brandwondencentrum gebracht.

Er is een noodplan afgekondigd omdat er mogelijk chemicaliën zijn vrijgekomen. Op foto’s is ook een grote zwarte rookwolk te zien. Het is niet duidelijk hoe giftig de rookpluim is. Volgens de gemeente wordt de rook door de wind in de richting van de historische stad geblazen. De mensen krijgen de raad om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

De fabriek in kwestie is bijzonder omstreden. Lokale milieuorganisaties hebben in het verleden al veel geprotesteerd tegen het bedrijf.