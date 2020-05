Opgelet: vanaf maandag opnieuw LEZ-boetes en parkeercontroles in Gent

Gent - Wie een auto heeft geparkeerd in Gent of wie met de auto naar de stad wil, moet opletten: vanaf maandagochtend 18 mei zullen de LEZ-camera’s opnieuw controleren of uw wagen proper genoeg is voor de lage-emissiezone. De parkeercontroles beginnen ook opnieuw.

Bij het begin van de coronalockdown werden de parkeerwachters in Gent op non-actief gezet. Het was niet veilig om te werken en er was toch een pak minder verkeer de baan op. Ook de boetes van 150 euro voor de LEZ werden tijdelijk opgeschort, om het mogelijk te maken om mensen in de lage-emissiezone te bereiken voor hulp, zonder zorgen.

Daar komt na bijna twee maanden een einde aan. Maandag schakelt Gent opnieuw de boetes voor de lage-emissiezone in en worden de parkeerwachters opnieuw de straat opgestuurd. Een boete voor de LEZ bedraagt 150 euro in Gent. Een ‘parkeerretributie’ voor een wagen die geen parkeergeld heeft betaald.

De lagere parkeerdruk en het opschorten van de parkeercontroles in Gent hadden een stevige impact op de lokale stadskas. Elke ‘coronaweek’ kwam er een half miljoen euro minder binnen, bleek uit een raming van het Mobiliteitsbedrijf.

De website van de stad Gent geeft meer informatie over de LEZ en de parkeercontroles.