Rusland kent startdatum voetbalcompetitie: Zenit kan vanaf 21 juni de jacht op een nieuwe titel voortzetten

In de Russische hoogste voetbalafdeling zullen de wedstrijden 21 juni achter gesloten deuren hervatten. Dat heeft de Russische voetbalbond RFS vrijdag bevestigd.

Het kampioenschap ligt sinds midden maart stil wegens de coronacrisis. Zenit Sint-Petersburg staat na 22 speeldagen in de Premier Liga ruim aan kop, met negen punten meer dan eerste achtervolgers Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Het is de bedoeling de resterende acht speeldagen voor 22 juli af te werken, met vier wedstrijddagen tijdens de week. De RFS moet de exacte kalender nog goedkeuren. Net als in Duitsland zullen vijf wissels per duel toegestaan worden.

De RFS laat ook weten dat de finale van de Russische beker voorzien is op 25 juli.

De coronapandemie slaat ook in Rusland hard toe. Het land telt na de Verenigde Staten wereldwijd de meeste bevestigde besmettingen.