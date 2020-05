Londen en Brussel zitten ook na derde onderhandelingsronde over Brexit nog muurvast

Ook de derde ronde van de Brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft niets opgeleverd. De Europese eis om Britse en Europese bedrijven na de Brexit op een gelijk speelveld te laten concurreren, blijft de grote twistappel.

De onderhandelingsteams van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staken deze week voor de derde keer de koppen bijeen over de toekomstige relaties tussen Brussel en Londen. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie formeel al op 31 maart, maar blijft tijdens de overgangsperiode die tot eind dit jaar duurt wel gebonden door de Europese regels. Die paar maanden respijt moet de beide partijen de tijd geven een vrijhandelsakkoord uit te tekenen.

Maar de onderhandelingen zitten ook na de derde ronde nog muurvast, geeft Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier aan. Het grote struikelblok blijft de Europese eis om na de Brexit een streng regelgevend kader te voorzien dat garandeert dat Britse en Europese bedrijven aan dezelfde standaarden moeten blijven voldoen, een ‘level playing field’ of gelijk speelveld. “Er is geen enkele vooruitgang mogelijk voor de moeilijkere onderwerpen”, aldus een naar eigen zeggen “teleurgestelde” Barnier. “Het Verenigd Koninkrijk wil niet weten van een ‘level playing field’. Nochtans zijn we dat overeengekomen met de Britse premier Boris Johnson in de politieke verklaring over de toekomstige relaties, een document dat nog altijd van tel is.”

Visserij

Ook de visserij blijft een bijzonder heikel punt. De Europeanen willen een structurele regeling voor de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren en vice versa, maar het Verenigd Koninkrijk wil elk jaar opnieuw onderhandelen over hoeveel vis Europese vissers in zijn visserijzones mogen vangen en omgekeerd. Daarover zijn de afgelopen week “constructieve discussies” gevoerd, zei Barnier, maar concrete vooruitgang is er niet.

De Fransman herhaalde nog eens de wil om een breed alomvattend handelsakkoord zonder invoerbelemmeringen te sluiten. “Ons toekomstig partnerschap zal gevormd worden door de keuzes die we nu maken. De EU zal daarbij niet haastig te werk gaan en sector per sector akkoorden sluiten.”