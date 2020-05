Thibau Nys: “Ik wil zo snel mogelijk gaan samenwonen”

De voorlaatste week van De container cup gaat van start met een knalaflevering. Met Thibau Nys - wereldkampioen veldrijden bij de junioren - en Simon Mignolet - de doelman van Club Brugge - betreden maandagavond twee bijzonder populaire topsporters de gevreesde container. Wij haalden het duo net buiten de compacte arena even voor onze camera.

Foto: EPA-EFE

Thibau Nys

Veldrijder Telenet-Baloise Lions

Leeftijd: 17 jaar

Lengte: 1m76

Gewicht: 63,5kg

Hartslag in rust: 45

Palmares: BK, EK en WK veldrijden bij de junioren

De coronacrisis was voor veel koppels dé ultieme relatietest. Hoe hebben jij en Melanie die doorstaan?

“Die is helemaal geslaagd. Maar daar had ik geen corona-lockdown voor nodig om dat te weten. We maken gewoon minder ruzie als we vaker bij elkaar zijn. We willen wel zo snel mogelijk gaan samenwonen. Ik zit thuis goed en ik wil niet direct weg, maar als jonge gast wil je ook op jezelf zijn en je eigen ding gaan doen. Dus als ik genoeg geld verdien en Melanie een vaste job heeft, zullen we niet te lang meer wachten.”

Door de corona-maatregelen ging jouw stage in de fietswinkel van Niels Albert niet door. Balen?

“Ja, héél spijtig want ik keek er wel naar uit. Het interesseert mij echt. Maar ik ga ze niet vrijwillig inhalen. Het bleef een verplichte opdracht voor school hé.”

Was je vader Sven een goede pre-teacher de voorbije maanden?

“Nee, op dat vlak heeft hij nog niets moeten doen. En als ik vragen heb over mijn schoolwerk, stel ik ze beter niet aan hem.”

Hoeveel afleveringen van FC De Kampioenen heb je tijdens de lockdown bekeken?

“Elke dag een stuk of vijf. FC De Kampioenen staat eigenlijk van ’s morgens tot ’s avonds op, meestal wel in de achtergrond. Ik heb elke aflevering nu wel ongeveer dertig à veertig keer gezien en ken ze allemaal van buiten.”

De container cup staat dit keer opgesteld op de wei van Werchter. Is dit vertrouwd terrein?

“Normaal gezien ga ik elk jaar naar Werchter. Ik heb hier al zo veel goede groepen gezien, maar het allerbeste optreden hier was dat van Die Antwoord.”

VIDEO. Simon Mignolet: “Ik denk dat ik er op fysiek vlak beter voorsta dan tijdens het seizoen”

Foto: Photo News

Simon Mignolet

Doelman Club Brugge

Leeftijd: 32

Lengte: 1m92

Gewicht: 88kg

Hartslag in rust: 40

Palmares: Belgisch landskampioen (met Club Brugge), Champions League (met Liverpool)

Hoe scherp sta je na twee maanden lockdown in vergelijking met je laatste competitiematch voor het stopzetten van de competitie?

“Ik denk dat ik er op fysiek vlak beter voorsta dan tijdens het seizoen omdat ik verplicht was om mijn eigen conditie op mijn eentje te onderhouden. Als je als doelman tijdens het seizoen op het veld staat hecht je op training toch meer belang aan ballen pakken. Maar de voorbije maanden ging dat niet, dus heb ik meer gelopen dan anders. Ik heb ook wel minder in de fitness gezeten dan normaal.”

Je ploegmakker Hans Vanaken heeft het niet al te best gedaan in De container cup. Heb je geen schrik om ook op je donder te krijgen?

“Ik weet dat ik hier niet de grote favoriet ben. Maar als ik ergens aan meedoe wil ik altijd winnen. Er doen veel grote namen uit de Belgische sport mee en ik ben héél benieuwd hoe ik presteer in vergelijking met hen. Dat is ook de reden waarom ik heb toegezegd om dit te doen.”

Van wie heb je het meeste schrik?

“Individuele sporters hebben in De container cup volgens mij wel een streepje voor op ploegsporters. Omdat ze allicht dieper kunnen gaan en het meer gewoon zijn van hun grenzen te verleggen. Terwijl ploegsporters het ook van de tactiek moeten hebben.”

Benieuwd hoe Thibau Nys en Simon Mignolet het er vanaf brengen in De container cup? Kijk dan vanavond om 20u op Vier en Play Sports.

Tussenstand bij de topsporters

1. Oliver Naesen: 09:48:40

2. Tim Brys: 09:48:43

3. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

4. Victor Campenaerts: 10:05:43

5. Toon Aerts: 10:13:44

6. Bart Swings: 10:32:03

7. Thomas Briels: 10:54:48

8. Thomas De Gendt: 10:58:88

9. Yves Lampaert: 11:01:49

10. Remco Evenepoel: 11:08:04

11. Arthur Van Doren: 11:20:92

12. Jolien D’Hoore: 12:28:82

13. Pieter Timmers: 12:34:68

14. Hans Vanaken: 12:37:45

15. Fanny Lecluyse: 13:42:81

16. Kirsten Flipkens: 13:57:77

17. Kim Mestdagh: 14:27:49

18. Jaouad Achab: 15:07:17

19. Tessa Wullaert: 15:17:57

20. Nina Sterckx: 16:43:55