De titel van Club Brugge, tv-geld, lijfsbehoud, maar ook zeven teams die denken in 1A te mogen spelen: voor elke ploeg is de inzet vandaag hoog

Ziet u door de bomen het bos nog? De plotwendingen rond de afloop van de huidige competitie en het format voor volgend seizoen zijn intussen niet meer te tellen. Wij lijstten per club op wat er vandaag op het spel staat in de belangrijke Algemene Vergadering van de Pro League. De titel, tv-geld, lijfsbehoud, of zeven teams die elkaar verdringen om één enkel plekje. Voor élke club staat er veel op het spel.