Club Brugge viert zestiende titel met rook, zondag volgt virtuele kampioenenshow: “Het was weer een fantastisch jaar”

Nummer zestien is officieel binnen. Club Brugge werd vrijdagmiddag officieel uitgeroepen tot kampioen van de Jupiler Pro League die uiteindelijk 29 speeldagen duurde. Blauw-zwart vierde dat op gepaste wijze: het liet een gigantische wolk blauwe rook opstijgen vanuit het Jan Breydelstadion.

Het werd uiteindelijk nog een dikke maand nagelbijten voor Club Brugge. Officieus werd het begin april al uitgeroepen tot kampioen - er werd hier en daar zelfs al een fles champagne ontkurkt. Maar vooraleer Club de zestiende titel ook effectief toegekend kreeg, moest er een akkoord gevonden worden binnen de Pro League over de eindstand en het competitieformat voor volgend seizoen. De afgelopen dagen zorgden Standard en Genk nog voor nervositeit: er gingen stemmen op in de richting van een annulering van de competitie of een eindstand zonder kampioen of daler. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Dat Club Brugge de verdiende kampioen is, zal niemand betwisten. Na 29 speeldagen telde het, met Play-off 1 nog in het verschiet, maar liefst 15 punten voorsprong op eerste achtervolger Gent. Het verloor ook maar één competitiewedstrijd en maakte ook indruk in de Champions League.

Vorige week stond er al een verrassing klaar aan het Jan Breydelstadion: een firma zou blauwe rook laten opstijgen vanuit het stadion wanneer Club officieel tot landskampioen gekroond werd. Uiteindelijk werd het wachten tot vrijdagmiddag. Toen het akkoord in de Pro League bevestigd werd, kleurde de hemel boven Sint-Andries blauw: Club Brugge is voor de zestiende keer kampioen, de derde titel op vijf jaar tijd.

Of het deze zomer ook nog de dubbel kan pakken in de bekerfinale tegen Antwerp, moet nog blijken.

Club Brugge organiseert zondag virtuele kampioenenshow

Vanwege de coronacrisis kan Club Brugge de zestiende landstitel niet met een groots supportersfeest vieren. Maar om dat verlies goed te maken, organiseert blauw-zwart zondag een virtuele kampioenenshow.

De show start zondag om 17u30 en zal te volgen zijn via Facebook en YouTube. Op zijn website geeft Club meer uitleg. “We trappen af met een heuse titelmatch! Voel jij de stress al opkomen? Stijn De Groote, Rik Verheye en Leo Van der Elst zorgen voor de volledige omkadering vanuit onze studio. Bij winst vieren we nadien op de beats van DJ Clinton Mata én natuurlijk samen met jullie, de beste supporters van de wereld!”, luidt het.

“Zo zullen alle spelers en supporters nadien intunen op onze Zoom party. Zo is de volledige Clubfamilie nog dichter bij elkaar op deze speciale dag. Trommel je vrienden op en ontmoet elkaar op ons virtuele feestje! Genoeg op de planning om er een geweldige dag van te maken! Tot zondag!”

Aanvoerder Ruud Vormer spreekt de fans ook kort toe in een videoboodschap. “Beste supporters, gefeliciteerd met het behalen van de titel”, opent de Nederlander. “Het was weer een fantastisch jaar, eigenlijk een ongelooflijk jaar. We hebben er erg van genoten, ook door jullie. Want zonder jullie wordt het niks, denk ik. Dit is inmiddels mijn derde titel. Wel een hele speciale door coronatijden, maar we gaan er erg van genieten. Zondag gaan we nog een keer alles geven in een spetterende titelwedstrijd, en een feestje. Hou alle kanalen van Club Brugge in de gaten en dan kom je alles te weten. Tot dan!”

Ook Simon Mignolet vierde zijn eerste landstitel met blauw-zwart op zijn manier.

