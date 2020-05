Het zestiende titelseizoen van Club Brugge in een notendop

De Algemene Vergadering van de Pro League riep Club Brugge vrijdag uit tot Belgisch kampioen van het seizoen 2019-2020. Hoewel de competitie wegens de coronacrisis een speeldag voor het einde van de reguliere fase werd stopgezet en er geen play-offs volgden, steekt blauw-zwart verdiend zijn zestiende titel op zak.

Met Philippe Clement, die het vorige seizoen KRC Genk knap naar de titel loodste, als opvolger van Ivan Leko begon Club afgelopen zomer met veel ambitie aan de nieuwe jaargang. Dat vertaalde zich meteen in de resultaten. De West-Vlamingen openden met drie zeges op rij, al volgden nadien drie opeenvolgende draws. Toch sloeg de twijfel bij blauw-zwart niet toe. Club kon zich intussen immers via de verraderlijke voorrondes, na zeges tegen Dinamo Kiev en LASK Linz, plaatsen voor de poules van de Champions League.

De kwalificatie voor het Kampioenenbal gaf vleugels en de troepen van Clement waren in eigen land nauwelijks af te stoppen. Alleen Antwerp kon de Armada uit Jan Breydel op de Bosuil in november een halt toeroepen (2-1). Het zou Clubs enige nederlaag in België van het seizoen zijn.

Ondertussen lieten de Bruggelingen ook in Europa van zich spreken. Blauw-zwart eindigde knap derde in de loodzware CL-poule met Paris Saint-Germain, Real Madrid en Galatasaray. Vooral de 2-2 in Santiago Bernabéu, waar Club een dubbele voorsprong in het slot weggaf, ging de wereld rond. In de zestiende finales van de Europa League, waarin club na de winter werd opgevist, was het vet wel van de soep. Na een 1-1 thuis tegen Manchester United volgde een 5-0 oplawaai op Old Trafford.

Foto: Photo News

Corona

Toen de coronacrisis de Jupiler Pro League midden maart stillegde, telde Club aan kop vijftien punten meer dan eerste achtervolger AA Gent. Zelfs een halvering van de punten in de play-offs leken Clement en co niet van een triomf te kunnen houden. FCB maakte zelfs nog kans op de dubbel, want het bereikte de finale van de Beker van België. Ook de kraker met Antwerp kon echter niet op zijn voorziene datum plaatsvinden wegens de pandemie.

Het is voor Club de zestiende titel uit zijn geschiedenis. De vorige dateerde van het seizoen 2017-2018.