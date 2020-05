Beerschot is “niet gelukkig“, Waasland-Beveren legt zich niet neer bij degradatie: “Elke club veegt voor zijn eigen deur”

Met een ruime meerderheid van 84 procent werd Waasland-Beveren vrijdagavond door de algemene vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. De Waaslanders zijn echter niet van plan zich daarbij neer te leggen. “We blijven strijdvaardig en zullen de komende dagen intern bekijken hoe we dit kunnen aanvechten”, reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonghe bij Belga.

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden vrijdagavond het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen en daar ook sportieve gevolgen aan te koppelen. Club Brugge kampioen dus, Waasland-Beveren degradeert.

Donderdagochtend was er voor Waasland-Beveren nog geen vuiltje aan de lucht. Een competitie met 18 ploegen in 1A leek in de maak, waardoor de sportieve degradatie afgewend werd. “Wij zijn dan ook enorm verbaasd, al voelden we sinds donderdagavond nattigheid”, aldus De Jonghe.

Strijdvaardig

De enige juiste oplossing voor Waasland-Beveren was om voort te gaan met 18 ploegen in 1A. “Dat we verder stappen zullen ondernemen is een vaststaand feit. Welke dat zijn, zullen we eerst intern bespreken. We zijn nog steeds strijdvaardig en zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen. Voor ons wordt voetbal op het veld gespeeld. Jammer genoeg kan de competitie niet worden afgewerkt. Als we na 30 speeldagen tekortkomen, konden we ons daarbij neerleggen. Maar zolang er een kans is, moeten wij die ten volle kunnen benutten. Helaas kan dat niet op het veld. Een onafgewerkte competitie zou niet mogen beschouwd worden als definitief.”

De laatste keer dat een Belgische voetbalcompetitie voortijdig gestaakt werd, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. “En zelfs toen was de competitie nietig verklaard”, zegt De Jonghe. “Dit hoeft op zich niet te verbazen. Het probleem van de Pro League is bekend: elke club veegt liefst voor zijn eigen deur. We moeten ons stilaan toch vragen beginnen stellen over de samenstelling van de profliga.”

“Afzakken naar 1B, dat is geen geschenk. De voorbije jaren hebben we genoeg voorbeelden gezien van clubs die het niet gered hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid om terug te stijgen naar 1A”, besluit De Jonghe.

Vanuit 1B komen drie ploegen nog in aanmerking om de plek van Waasland-Beveren in te nemen. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op naar de hoogste voetbalklasse.

Beerschot: “Nederlands scenario vermeden, maar absoluut niet gelukkig”

OH Leuven – Beerschot zal gespeeld worden. Anders gaat Westerlo met het felbegeerde ticket voor 1A aan de haal. Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot, volgde vrijdagmiddag de videocall van de Pro League samen met voorzitter Francis Vrancken. Damen is niet gelukkig met de beslissing van de Pro League, maar behoudt met zijn club wel nog steeds een kans op promotie naar 1A

“Ik wil allereerst benadrukken dat we het Nederlands scenario hebben kunnen vermijden. In dat scenario waren geen dalers en geen stijgers. Dat was voor ons het absolute rampscenario. Ten tweede hebben wij ook altijd aan de Pro League laten weten dat we de terugwedstrijd van de promotiefinale willen spelen, als dat vanuit de overheid zou toegestaan worden. Liever sportief promoveren dan administratief.”

“Maar mijn derde puntje is minstens even belangrijk: wij hebben ons altijd verzet en zullen ons ook blijven verzetten tegen een mogelijke promotie van Westerlo. Zij hebben reglementair geen recht op promotie. Een promotie vanuit 1B op basis van het eindklassement is simpelweg niet mogelijk. Punt.”

Wat er ook van zij, Beerschot moet nu de krachten zien te verenigen met OH Leuven. Beide ploegen hebben er alle baat bij dat die tweede finale gespeeld kan worden, het is hun enige en laatste kans op promotie naar 1A.

“Het is vreemd dat wij wekenlang van verschillende clubs hoorden dat ze het voorstel voor een competitie met 18 ploegen, inclusief Beerschot én OH Leuven, zouden steunen en dan nu plots merken dat iedereen voor behoud van het huidige format heeft gestemd. Ik stel mij daar ernstige vragen bij. Het leek plots allemaal al bedisseld en beslist. Maar oké. Die terugmatch tegen Leuven moet en zal nu gespeeld worden, al was het op de Noordpool.”

“Triest schouwspel”

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani reageerde via een persbericht op de beslissing van de Pro League:

“De hele aanloop naar deze beslissing was een triest schouwspel. Pijnlijk voor elke oprechte voetballiefhebber. Dit gaat niet langer om de sport, om het volksfeest dat voetbal kan zijn. Dit is achterkamergefoefel van het hoogste niveau”, klinkt het.

“Het is schandalig onverantwoord dat men de verantwoordelijkheid om de promotiematch te organiseren bij Beerschot en OHL legt. Hen proberen straffen is cynisch, als je weet dat het om twee goedgeleide, gezonde clubs gaat, die jaar op jaar zonder problemen een licentie krijgen. Dat net die nu zo aangepakt worden, zegt veel. Net als je denkt dat het niet erger kan, is er de Pro League om zichzelf te overtreffen.”

“Vanuit Leuven zullen we ons beraden over de volgende stappen en een eventuele promotiematch. De oorspronkelijke wedstrijd van 14 maart heb ik moeten verbieden omwille van veiligheidsredenen in coronatijd. Tot nu toe kreeg ik vanuit de veiligheidsdiensten nog steeds dezelfde signalen en is het niet duidelijk wat de Nationale Veiligheidsraad oordeelt over matchen in augustus. In juli zijn deze door de nationale veiligheidsraad sowieso verboden. Een officieel verbod bij burgemeestersbesluit op een match in augustus is er vooralsnog niet. Ik zal me breed bevragen, bij de lokale en federale veiligheidsdiensten. Samen met OHL en Beerschot zullen we alles rustig bespreken, op een constructieve en volwassen manier”, aldus Ridouani.

OH Leuven: “Gehoopt op solidariteit. Helaas.”

Bij OH Leuven zijn ze niet meteen te spreken over de beslissing van de Pro League. De club vindt het laten doorgaan van de terugwedstrijd van de promotiefinale onverantwoord.

“OHL neemt akte van die beslissing, maar is van oordeel dat er betere scenario’s op de tafel lagen de voorbije dagen. De club zal er alles aan doen om de promotie op het veld af te dwingen. OH Leuven heeft altijd al gezegd dat het de voorkeur gaf aan het behalen van de promotie op het veld. De club had echter gehoopt dat de uitzonderlijke omstandigheden van de corona-pandemie ook in het voetbal aanleiding zouden geven tot solidariteit. Helaas”, klinkt het op de clubwebsite.

“We zijn blijkbaar, samen met Beerschot, het enige team waarbij de gezondheid van de spelers niet primeert. Nochtans een punt dat de Pro League had aangehaald als een belangrijk element bij het stopzetten van de competitie. De nietigverklaring van de competitie werd vrijdag nipt vermeden, een scenario waarin we zelfs geen kans zouden gekregen hebben op promotie. We kunnen en zullen onder geen beding het scenario aanvaarden waarin KVC Westerlo in onze plaats zou promoveren. Dit hebben we duidelijk gemaakt tijdens de Algemene Vergadering en ook laten acteren.”

Deze week hebben we kennis gemaakt met de gitzwartste en donkerste kanten van het Belgische voetbal. We moeten echter verder. De club recht nu de rug. We gaan met iedereen samen, stap voor stap, er alles aan doen om de promotie af te dwingen op het veld. We willen dit doen voor iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt en nog gelooft in het voetbal als een sport met waarden en normen. Waar en wanneer we de terugwedstrijd tegen Beerschot kunnen afwerken, is nu echt koffiedik kijken. Daarvoor bekijken we me de stad Leuven de eventuele mogelijkheden.”