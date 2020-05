Facebook koopt Giphy om Instagram nog populairder te maken

Facebook neemt Giphy over, een platform voor korte videootjes zonder geluid. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. Volgens de nieuwssite Axios betaalt het circa 400 miljoen dollar (370 miljoen euro), maar het bedrijf wilde dat niet bevestigen.

Facebook zegt de Giphy-collectie te willen integreren in zijn fotoplatform Instagram. De Giphy-collectie zit al ingebouwd in de berichtendiensten van Facebook. Door Giphy over te nemen, zou dat volgens Facebook nog gemakkelijker gaan. Zowat de helft van het dataverkeer op het platform van Giphy zou al van de Facebook-apps komen.

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft van private berichten een prioriteit gemaakt. Het is de bedoeling dat uiteindelijk berichten uitgewisseld zullen kunnen worden over alle diensten heen. Met WhatsApp, Messenger en Instagram heeft Facebook momenteel nog verschillende aparte berichtendiensten in handen.

Facebook wil Giphy niet exclusief voor zijn eigen diensten voorhouden. Concurrenten zullen de bibliotheek van animaties en filmpjes dus ook nog kunnen gebruiken.