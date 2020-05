Is de Derde Man van 9/11 ontmaskerd door flater van FBI-agent?

Al sinds de dag van de aanslagen van 9/11 zoeken de Amerikaanse veiligheidsdiensten naar de ‘Third man’, een contactpersoon tussen de kapers van de vliegtuigen en de Saudische overheid. Maar al even lang wordt dat onderzoek tegengewerkt. Door een flater van een FBI-agent lijkt de ‘derde man’ nu toch ontmaskerd. Het zou gaan om Musaed Ahmed al-Jarrah, een Saudische diplomaat die in 1999 en 2000 in Washington verbleef.